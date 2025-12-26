Catanzaro si accende con “L’Anno che Verrà”: ecco le stelle del Capodanno Rai 1

La Calabria torna protagonista della notte più attesa dell’anno. Sarà infatti Catanzaro, e per la precisione l’Area Teti nel quartiere Lido, a ospitare l’edizione 2025/2026 di “L’Anno che Verrà”.

Il tradizionale show di Rai 1, che accompagna gli italiani verso il brindisi di mezzanotte, si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari di sempre, grazie a un cast d’eccezione svelato proprio in queste ore attraverso lo spot ufficiale in onda sulla rete ammiraglia.

Un cast stellare tra icone e nuovi talenti

​La conduzione, per il secondo anno consecutivo, è affidata al volto rassicurante e amato di Marco Liorni, che guiderà una serata ricca di musica, ritmo e grandi emozioni. Il cast artistico è un mix perfetto tra la storia della canzone italiana e i nuovi idoli delle generazioni social e dei festival.

Tra i nomi confermati che saliranno sul palco di Catanzaro spiccano:

​Le icone della musica: Massimo Ranieri, Anna Oxa, Patty Pravo e Orietta Berti.

​I trascinatori e gli showman: Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Sal Da Vinci.

​I protagonisti della scena contemporanea: Serena Brancale, Nina Zilli, Clementino e Rocco Hunt.

​Le nuove leve e i gruppi: I Neri Per Caso, Settembre e Samurai Jay.

​Lo spot Rai promette inoltre “tanti altri ancora”, lasciando presagire sorprese dell’ultimo minuto e ospiti internazionali che renderanno la scaletta ancora più densa.

La location: l’Area Teti e il mare di Catanzaro Lido

​La scelta dell’Area Teti, situata nel quartiere marinaro della città, non è casuale. Il grande piazzale, che si affaccia sul lungomare premiato con la Bandiera Blu, permetterà di accogliere migliaia di persone in una cornice suggestiva, trasformando il litorale catanzarese in un immenso palcoscenico a cielo aperto.

​L’evento non sarà solo una festa musicale, ma una vetrina internazionale per la Calabria, che dopo il successo delle scorse edizioni punta a confermarsi come meta d’eccellenza per i grandi eventi televisivi.

Come seguire l’evento

​Per chi non potrà essere presente fisicamente nell’area del porto di Catanzaro Lido, la diretta inizierà subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Oltre alla messa in onda su Rai 1, lo show sarà disponibile in streaming su RaiPlay e trasmesso in tutto il mondo attraverso Rai Italia.