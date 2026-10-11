​Catanzaro si prepara a “Carpe Wine in the City”: il 17 ottobre torna la grande festa dell’enogastronomia

Torna a battere il cuore enogastronomico nel centro storico di Catanzaro. Il prossimo 17 ottobre, lungo la suggestiva cornice di Corso Mazzini, si terrà la 3ª edizione di “Carpe Wine in the City”, l’atteso appuntamento dedicato alle eccellenze vitivinicole e agroalimentari del territorio calabrese.

Lo slogan dell’iniziativa riassume lo spirito dell’appuntamento: “Vini da gustare, Bollicine da vivere. Tutto l’evento in una sola serata”.

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L’evento vanta il patrocinio di importanti istituzioni locali e di categoria, tra cui il Comune di Catanzaro, la Provincia di Catanzaro, ARSAC, la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Confartigianato Imprese Catanzaro e il brand della Regione Calabria. L’appuntamento vede inoltre la collaborazione del Centro Ippico Valle dei Mulini (Scuderia Cricelli).

Un percorso tra sapori, masterclass e intrattenimento

​Il programma della serata si preannuncia ricco e articolato, pensato per soddisfare tutti i palati e curato nei dettagli:

​25 Cantine e Amari: Ampio spazio sarà dedicato alla degustazione di vini d’eccellenza, bollicine e alla grande tradizione liquoristica locale.

​5 Stand di Olio EVO: Un’area speciale dove sarà possibile degustare l’olio extravergine d’oliva, autentico “oro verde” del territorio.

​4 Zone Food: Quattro rinomati ristoratori locali proporranno menu e piatti curati per l’occasione.

​3 Masterclass Esclusive: Spazio all’approfondimento guidato con tre appuntamenti dedicati: Mix Experience, Sensitive Experience e Panificazione.

Spettacolo e Musica: L’atmosfera lungo Corso Mazzini sarà animata da una Street Band itinerante e dal successivo DJ set serale.

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