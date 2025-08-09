Catanzaro si prepara a celebrare il “Sapore di Mare” con una settimana di eventi

Il Piazzale del Porto di Catanzaro si anima per sei giorni, dal 9 al 14 agosto, con l’evento “Sapore di Mare”. La manifestazione, che unisce gastronomia, musica e intrattenimento, si preannuncia come uno degli appuntamenti clou dell’estate calabrese.

La locandina ufficiale svela un programma ricco e variegato, pensato per accontentare un pubblico di tutte le età.

Si parte sabato 9 agosto con un tuffo nel passato grazie a “Rewind 90”, una serata all’insegna delle hit che hanno segnato un’epoca.

La domenica sarà invece dedicata a un’icona della televisione italiana: Raffaella Carrà. “Raffaella”, un omaggio alla Carrà, promette di far ballare e cantare il pubblico con i brani indimenticabili della showgirl.

Il lunedì 11 agosto il palco sarà tutto per Antonio Mezzancella e il suo “Live Show”, uno spettacolo che coniuga comicità, imitazioni e musica.

Martedì 12 agosto sarà la volta di “Hit Parade Show”, un’esplosione di successi musicali che faranno scatenare il pubblico.

A metà settimana, mercoledì 13 agosto, gli amanti del rock e del pop britannico potranno godere di “Liveplay”, una tribute band dei Coldplay che riproporrà i grandi successi della band di Chris Martin.

L’evento si conclude giovedì 14 agosto con l’atteso concerto di Fausto Leali, una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana.

Ogni sera, inoltre, a partire dalle 21:30, si terrà un “Talkshow” curato dall’Università “Magna Graecia” (UMG), con argomenti legati al territorio e alla cultura marittima, in un connubio tra divertimento e approfondimento.

Non mancherà ovviamente la gastronomia, elemento centrale della manifestazione, che promette di offrire un’esperienza culinaria a base di prodotti ittici locali.

Un’occasione imperdibile per vivere la città di Catanzaro e il suo lungomare in un’atmosfera di festa e cultura.