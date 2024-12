Catanzaro, solidarietà in azione: donato uno scanner venoso all’Oncoematologia Pediatrica

Nel reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, si è svolta la cerimonia di consegna di uno scanner venoso, una sofisticata apparecchiatura a raggi infrarossi che consentirà un rilevamento più preciso delle vene, migliorando la sicurezza e il comfort durante i prelievi ematici.

L’importante donazione, resa possibile grazie al sostegno della comunità locale di Andali, è il frutto dell’impegno dell’Associazione UNITALCA, che ha promosso una raccolta fondi coinvolgendo cittadini, attività commerciali, associazioni e pazienti. Lo scanner venoso rappresenta un aiuto fondamentale per i pazienti sottoposti a frequenti prelievi, in particolare i bambini, spesso coinvolti in terapie complesse e trattamenti salvavita.

Alla cerimonia erano presenti figure di spicco, tra cui la Commissaria Straordinaria dell’A.O.U. “R. Dulbecco” dottoressa Simona Carbone, il Direttore del reparto e del Dipartimento Oncoematologico dottoressa Maria Concetta Galati, e la referente per il Presidio De Lellis dottoressa Rosa Costantino. Non sono mancati i rappresentanti dell’Associazione UNITALCA, una delegazione degli Ultras del Catanzaro Calcio, e il Presidente della Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, Domenico Tiriolo, intervenuto a nome di tutte le associazioni coinvolte.

Rosanna Gualtieri, presidente di UNITALCA, ha espresso la sua gratitudine: “Questo gesto rappresenta un esempio tangibile di solidarietà e impegno collettivo per il bene della nostra comunità. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando come la collaborazione possa davvero fare la differenza, specialmente quando si tratta della salute dei più vulnerabili”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, agli Ultras del Catanzaro Calcio, all’Associazione Cara Catanzaro, all’Associazione Culturale Novalba, e alla Greiner S.p.A., distributrice dello scanner. Fondamentale anche l’appello lanciato sui social dall’attore comico Enzo Colacino, che ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Tra gli altri protagonisti dell’iniziativa, Giosuè Costa, organizzatore della camminata solidale attraverso il Parco Naturale delle Serre, sostenuta da Radio Serra 98, dall’Avis di Chiaravalle Centrale e dall’Agenzia Viaggi Tino. La partecipazione attiva di cittadini, attività commerciali, pazienti e famiglie è stata fondamentale per il successo della raccolta fondi.

Un riconoscimento speciale è andato al Dottore Carmelo Fortugno, che ha sostenuto l’iniziativa sin dalle prime fasi, contribuendo a rendere possibile questa straordinaria testimonianza di solidarietà e speranza per i pazienti e le loro famiglie.