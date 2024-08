“Catanzaro Sound” e “Clash of Paints”: tutto pronto per i contest artistici al Parco Gaslini

Tutto pronto per i contest “Catanzaro Sound” e Clash of Paints”, previsti per il 28 e 29 agosto 2024. Il primo è dedicato ai giovani talenti della musica della nostra città e della provincia che si esibiranno sul palco del Parco Gaslini, nel quartiere Lido.

Il secondo, invece, è un contest per illustratori diviso in cui gli artisti si affronteranno in una serie di sfide creative, in cui i vincitori avranno la possibilità di realizzare e istallare una propria opera su dei muri della città.

Per quanto riguarda “Catanzaro Sound”, il format ha lo scopo di liberare il talento dei giovani catanzaresi che sognano un palcoscenico su cui esibirsi con la loro voce e i loro strumenti.

A giudicare le loro performance una giura individuata dal Conservatorio Tchaikovsky e composta da Amedeo Lobello, Ugo Vivone e Giuseppe Panella.

Durante il contest “Catanzaro Sound”, i giovani musicisti catanzaresi avranno la possibilità di esibirsi e competere per vincere un pass esclusivo per il concerto di Capodanno in piazza Prefettura, dove potranno aprire lo spettacolo davanti a un vasto pubblico.

Gli artisti in gara sono 38, tra solisti e band, che dalle 20.30 si esibiranno sul palco del Parco Gaslini. In questo ordine.

28 agosto: Dasco – Duetoni – Chrystal – Federica Scalzo- Giacomo Viscomi – Rita Pietramala – Emporio – Raggamatty – Glas – Carmen Folino -Casty- Giulia Procopio E Davide Chiriano Cardaemort – Roberto Mazza – Emanuele Caccavaro – Edy Samer – Il Quadrifarmaco – The Outsociety – Tatho – Christian Critelli.

29 agosto: Anna La Croce – Jovo – Il Pianista Bendato Giuliana Viscomi – Emily – Themanu – Salvatore – The Mad – Laripa – Nigh7 – Erika Rotundo- Nicola Squillace Lorenzo Rongo – Alkemya – Giuseppe Cacia- Delia – Phantom Love – Crono.