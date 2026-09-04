Catanzaro: spacciatore ai domiciliari lancia busta di droga dalla finestra durante un controllo, arrestato

Ieri pomeriggio il personale della Squadra volante di Catanzaro ha arrestato in flagranza un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del Dpr 309/90, durante un controllo di routine nella sua abitazione, nella zona sud della città, ha lanciato dalla finestra una busta contenente droga sintetica.
Il pubblico ministero di turno ha disposto la traduzione in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.