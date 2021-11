Catanzaro – Spacciava droga nel suo negozio, artigiano arrestato

Un artigiano 66enne di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine, spacciava anche droga nel suo negozio sito al centro storico. I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo con un panetto di hashish nel suo negozio.

Durante il controllo dei Carabinieri al negozio in pieno centro a Catanzaro, l’artigiano si mostrava molto teso ed inquieto e, ad un certo punto, credendo di non essere visto dagli investigatori cercava di disfarsi di un panetto di hashish, che aveva nella tasca del pantalone, gettandolo nella pattumiera per la raccolta dei rifiuti organici e, nel contempo, mettendo fuori del negozio il relativo secchio per la raccolta porta a porta dei rifiuti.