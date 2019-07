Catanzaro – Tornano i grattini per la sosta sulle strisce blu

“Mi può dare un grattino per le strisce blu?”

Dopo anni di assenza, ritornano i grattini per sostare sulle strisce blu. Molteplici le ragioni che hanno spinto l’Amc a questa misura: prima di tutto, per venire incontro a quell’utenza, in particolare i più anziani che non amano le macchinette elettroniche e si sono spesso lamentati di non capire bene il meccanismo, di non ricordarsi o di non saper inserire la targa dell’auto, quando richiesta, e poi agevolare il più possibile l’utilizzo delle strisce blu.

E allora, per venire incontro agli automobilisti, ecco che sui cruscotti delle vetture potranno tornare le schede di parcheggio prepagate note, appunto, come grattini perché basterà grattare le sezioni argentate relative all’anno, mese, giorno, ora e minuti dell’inizio della sosta. In questo modo, si potrà sostare il tempo massimo consentito dall’importo prepagato.

Le schede saranno di 0,50€ e 1€. Nel caso in cui un solo biglietto non fosse sufficiente al pagamento del periodo di sosta necessario o desiderato, sarà possibile utilizzare più biglietti: occorrerà solo grattare, in quello aggiuntivo, oltre l’anno, il mese e il giorno, anche l’ora e i minuti corrispondenti a quelli di fine sosta consentita dal biglietto precedente.

In caso di assenza o irregolarità verranno applicate le consuete sanzioni previste dal codice della strada.

L’azione promossa dall’Amc è, inoltre, un incentivo a parcheggiare in modo corretto ed evitare multe.