Catanzaro – Tutto pronto per la seconda edizione dello Zecchino d’Argento

Proseguono a pieno ritmo i preparativi per la II edizione dello Zecchino d’Argento, la gara canora per bimbi dai 3 ai 10 anni, organizzata dal Cinema Teatro Comunale da un’idea del presidente onorario Paolo Abramo.

Tantissime le richieste pervenute ma, da regolamento, soltanto 16 sono stati i bambini ammessi.

L’appuntamento è per sabato 1 giugno, alle ore 19, al Comunale di Catanzaro dove si terranno le esibizioni e la designazione dei vincitori, ai quali verranno assegnati dei premi.

I piccoli – che saranno accompagnati dal Coro Arcobaleno diretto da Irene Infante – verranno giudicati da una giuria di esperti presieduta da Francesco Pollice, direttore del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo e direttore artistico della stagione AMA Calabria e composta dalla cantastorie Francesca Prestia, dal M° Rosario Raffaele e dal giornalista Davide Lamanna.

Durante la serata ci sarà la speciale esibizione del Coro dell’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” diretto da Francesca Prestia.

Questa edizione conta la collaborazione con Catanzaro Informa e sostiene “Operazione Pane”, il progetto di Antoniano onlus e Zecchino d’Oro Official per aiutare le mense francescane.