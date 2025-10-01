Catanzaro, un avvio a rilento. Ma ci sono segnali positivi

Cinque partite e cinque pareggi. Si può facilmente, e senza troppi giri di parole, riassumere così l’avvio di stagione del Catanzaro. Un avvio dunque a rilento, con i giallorossi che non sono mai riusciti a centrare i tre punti. Un qualcosa che costringe i calabresi a doversi trovare, in un certo senso, a rincorrere, ma che, allo stesso tempo, ha anche dei lati positivi, non solo per non aver mai perso. Il pensiero va alla rosa a disposizione di Aquilani, con i cambi del tecnico che molto spesso hanno fatto la differenza. Ma quali possono essere dunque le chance in questo campionato?

Ai nastri di partenza del campionato di Serie B, come sottolineano dalla redazione di Sportytrader, sito di riferimento a livello internazionale in ambito di pronostici e statistiche, «la favorita numero uno era il Palermo. Squadre come Venezia, Empoli e Spezia sembravano essere le candidate numero uno per ostacolare i siciliani e per posizionare nelle posizioni promozione o comunque play-off. Il Catanzaro, quote alla mano, era inserito tra le possibili outsider, come Cesena, Frosinone, Avellino e Bari». Il campo, in queste prime giornate, ha confermato in parte queste previsioni. I rosanero si sono presi la scena, con tre vittorie. Nell’ultimo turno però sono stati bloccati da un Cesena partito molto bene. Ottimo anche l’avvio del Frosinone, con la vittoria 5-1 sul campo del Mantova che ha confermato il magico momento dei ciociari, e dell’Avellino, che flirta con la zona play-off. La vera sorpresa è però il Modena, che sta lottando per la prima posizione.

Le partenze a rilento di Empoli, Venezia e Spezia che, come suddetto, erano, in avvio di stagione tra le favorite, dimostrano che in Serie B nulla può essere dato per scontato, ma, allo stesso tempo, lasciano aperto ogni tipo di scenario. Cosa dovrebbe fare dunque il Catanzaro? In primis, per quanto non debba diventare un’ossessione, i giallorossi devono trovare i primi tre punti. I giallorossi, anche nella sfida con la Juve Stabia, hanno dimostrato organizzazione, idee, identità e grinta. Serve quel pizzico di concentrazione in più per non doversi trovare a rincorrere sempre. Infatti, quasi sempre, i calabresi si sono trovati costretti a inseguire. Va detto che l’idea di calcio di Aquilani è molto chiara, essendo offensiva e basata sul possesso palla verticale. Stanno mancando concretezza e solidità difensiva. Ed è per questo che nel reparto arretrato si punta molto sulle capacità di leadership di Antonini: il brasiliano ha il compito di guidare il reparto. In attacco, Iemmello, con la sua esperienza e la sua qualità è sempre una certezza. Ci si aspetta però molto di più da Cissè, Pandolfi e Oudin, tre colpi del mercato estivo che stanno un po’ faticando a inserirsi.

«Se tutti i singoli, soprattutto i nuovi arrivati, dovessero esprimersi al massimo delle loro potenzialità, il Catanzaro potrebbe iniziare a scalare la classifica. I play-off restano, a oggi, una sorta di sogno. Ma il mese di ottobre, con le sfide con Sampdoria, Monza, Padova, Palermo e Mantova potrebbero riportare i calabresi in auge», concludono dalla redazione di Sportytrader. D’altronde da quelle parti conoscono bene la parola rimonta.