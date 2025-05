Catanzaro, un maggio ricco di eventi artistici e culturali in tutta la città

Il mese di maggio si apre all’insegna dell’arte, della cultura e della partecipazione con “Fiori Rosa – La primavera a Catanzaro”, un ricco calendario di eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale. Mostre, spettacoli, talk, installazioni e performance animeranno l’intera città, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto.

Dalle arti visive al teatro contemporaneo, dalle installazioni immersive alle parate itineranti, “Fiori Rosa” rappresenta un’occasione di rilancio culturale e turistico, che coinvolge istituzioni, artisti internazionali, accademie, associazioni e cittadinanza in un mese di festa collettiva.

Il programma, che si snoda per tutto il mese di maggio, si apre con la rassegna “Mille e una nota in GI.RO”, prosegue con il Festival Performing, gli straordinari spettacoli di Sciò e il festival del Fumetto “Nuvola”, giunto alla seconda edizione, trasformando luoghi simbolici della città – dal centro storico al San Giovanni, da Villa Margherita al Parco della Biodiversità – in spazi di incontro e sperimentazione. E ancora: “Carpe Wine”, lo storico progetto “Gutenberg”, la mostra di Alessandro Russo e quella al Complesso Monumentale del San Giovanni fino al 9 maggio su Guttuso e l’arte in Calabria.

“Con Fiori Rosa, Catanzaro si conferma città dell’arte e dell’accoglienza. Anche grazie alle associazioni e agli enti che organizzano gli eventi, siamo riusciti ad offrire un programma capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare i talenti del territorio accanto a ospiti di rilievo nazionale e internazionale”, dichiara l’assessore al Turismo Vincenzo Costantino.

“È una primavera che parla il linguaggio della bellezza e della condivisione. L’arte e la cultura diventano strumenti di rigenerazione urbana e sociale, restituendo vitalità agli spazi e stimolando nuove forme di partecipazione civica”, aggiunge l’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi.