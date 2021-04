Catanzaro Village festeggia mamma Valentina, auguri di cuore alla nostra “Regina”

Il grandissimo giorno è arrivato e le carezze non possono bastare per augurarti il meglio in questa preziosa vita.

La luce del giorno e la “bella di notte” che infonde sempre candidi pensieri come l’ arte della tenerezza.

Quella di una madre speciale, così attenta e sempre capace di farmi “innamorare” ..

Auguri alla mia Dolce Sposa per un compleanno così importante, alla donna che ha saputo capire e comprendere quanto conti la “ricerca” della felicità, innalzando con la nostra Elvezia, lo sguardo al futuro di cose semplici e uniche certezze.

Buon Compleanno Valentina da preziosi affetti come amicizie vissute su Catanzaro Village, tutto questo è prova di quei sentimenti che possiedi e sai donare senza pretese.

Oggi il mondo sa restituirti il “sorriso”, ha imparato a contemplarti come si fa con la luna, illuminante su quegli angoli lontani e sconosciuti.

Goditi ogni singolo istante mia bella “Regina”, volando sulle ali dei sogni avverati e non ancora svelati, il resto conta poco meno di un soffio di vento lasciato alle spalle.

Scorri agile e fiera della tua stessa esistenza, c’è bisogno di amore e fantasia, Catanzaro Village con te ha superato ogni futile limite, ora ti chiediamo di indossare l’ abito più “giusto” e festeggiare così “bella” il puro senso del tuo “cuore”.

HAPPY BIRTHDAY BY NOI E TUTTA LA FAMIGLIA DI CATANZARO VILLAGE.