S. Caterina Jonio, sentenza avversa al sindaco non di merito o definitiva

Scrivo in nome del mio assistito, Francesco Severino, Sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio, per precisare, in riferimento alla vicenda riportata dalla sua testata con le dichiarazioni di Raffaele Pilato, che la decisione del Tribunale di Catanzaro non costituisce affatto una sentenza di merito o definitiva sulla pendenza, bensì un mero pronunciamento interlocutorio e non risolutivo.

Il che significa che non vi è stato pronunciamento sulle questioni hinc et inde prospettate e, soprattutto, non è stata in alcun modo esclusa la portata lesiva delle espressioni offensive profferite dal citato antagonista né la sua responsabilità risarcitoria.

Mi preme sottolineare in ogni caso che lo stesso Severino, forte del mandato plebiscitario ricevuto alle ultime elezioni comunali, ha deciso, in uno spirito di responsabilità e per l’elevato ruolo ricoperto, di non proseguire ulteriormente in sede giudiziaria, nonostante si tratti di una vertenza in cui egli stesso riveste la posizione di parte offesa.

Questa scelta è stata dettata dalla volontà di rasserenare il clima politico locale ed evitare di alimentare ulteriori tensioni o conflitti, in particolare nei confronti di un ex consigliere comunale, che peraltro non riveste ormai alcun ruolo nella municipalità.

Ritengo altresì opportuno evidenziare che tale determinazione riflette l’attenzione costante del medesimo Sindaco verso un impegno politico e amministrativo concreto, finalizzato esclusivamente al benessere della comunità.

Francesco Severino continua infatti a lavorare con passione e dedizione per affrontare le sfide e le necessità del territorio, promuovendo con orgoglio la cittadina che rappresenta e operando nell’interesse di tutti i cittadini.

Con il suo operato, il primo cittadino di Santa Caterina dello Ionio ha dimostrato e dimostra che dialogo e responsabilità possono e devono prevalere sulle polemiche.

avv. Sandro Scoppa