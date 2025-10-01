Cattura da record a Soverato: pescata una Ricciola gigante di 10 kg!

Un’emozione indescrivibile e una battaglia epica quella vissuta oggi alla Punta di Soverato, dove un pescatore è riuscito in un’impresa che resterà negli annali della pesca sportiva locale: la cattura di una spettacolare ricciola (Seriola dumerili) di ben 10 chilogrammi, pescata direttamente da riva.

​La ricciola, predatore tenace e assai ambito, è nota per la sua potenza e le sue fughe rovinose. Insidiare un esemplare di queste dimensioni con attrezzature da riva è estremamente difficile e richiede grande tecnica, pazienza e una buona dose di fortuna.

La sfida sulla costa jonica

​La Punta di Soverato è una zona rinomata tra i pescatori calabresi. Come noto agli esperti, il fondale in questo punto scende rapidamente, creando un ambiente ideale per l’avvicinamento di grandi predatori pelagici come la ricciola, che di solito vivono in acque più profonde.

Il pescatore, immortalato con il suo trofeo, ha dovuto affrontare un combattimento prolungato, con la preda che ha messo a dura prova la resistenza della sua attrezzatura.

La cattura di una ricciola di 10 kg da riva è considerata una vera e propria impresa, confermando ancora una volta la ricchezza e l’eccezionale biodiversità del mare Ionio.

Un Segnale per gli Appassionati

​Questa cattura eccezionale non solo rappresenta un record personale per il fortunato sportivo, ma è anche un forte segnale per tutti gli appassionati di spinning e pesca a fondo che frequentano la costa.

La presenza di esemplari di tale stazza così vicini alla riva è un evento che testimonia la salute delle acque e l’opportunità, seppur rara, di trovarsi faccia a faccia con i giganti del mare anche senza l’ausilio di un’imbarcazione.

​Il pescatore, visibilmente stanco ma radioso, ha posato per la foto di rito con il suo magnifico esemplare prima di lasciare la spiaggia, portando con sé non solo un’ottima cena, ma soprattutto il ricordo di una giornata di pesca che non dimenticherà.