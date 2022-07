Catturato a Roccella Jonica un calamaro gigante di 10 kg

Questa mattina nei pressi dello stabilimento balneare la Calura di Roccella Jonica, un turista proveniente dalla vicina Reggio Calabria è riuscito a catturare attaccato ai massi del pennello collocati per combattere l’erosione Costiera un calamaro gigante del peso di almeno 10 kg.

In genere questo tipo di molluschi cefalopodi vivono a discrete profondità, non è dato sapere come si potesse trovare quasi a riva.

Grande curiosità ha destato nei bagnanti presenti, grandi e piccini che hanno voluto toccare con mano il costoso e straordinario pescato. (Telemia.it)