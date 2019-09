Cavallo sfugge al fantino e finisce in mare

Un cavallo in libera uscita si libera del suo fantino e si dirige verso il mare per godersi le acque dello Jonio, in una delle ultime giornate estive.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri a Sellia Marina. Soltanto dopo lunghe operazioni, l’uomo è riuscito a salire nuovamente in sella al cavallo che solcava serenamente le acque del mare.

Il mare leggermente mosso non ha facilitato le operazioni. Ma alla fine tutto è andato per il verso giusto e il cavallo è stato recuperato e portato in sicurezza.