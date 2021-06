CBD per lo stress: Cosa dovresti sapere

Il CBD è uno dei ben noti componenti della pianta di cannabis, è anche un popolare e ricercato rimedio naturale, e negli ultimi anni la popolarità online del CBD è cresciuta di oltre il 260%. Quindi puoi iniziare ad utilizzare il CBD per lo stress oggi stesso.

In questo post, ti rivelerò cos’è il CBD, cos’è lo stress, e la scienza disponibile su come il CBD può ridurre e aiutarti ad alleviare lo stress.

Cos’è il CBD?

Il cannabidiolo (CBD) è uno degli oltre 100 composti presenti nella cannabis ed è più abbondante del THC (tetraidrocannabinolo). La differenza tra questi due cannabinoidi è che il CBD non è psicoattivo mentre il THC è psicoattivo.

Pertanto, quando uso il THC, avrai una sensazione di sballo, ma il CBD non ti farà sballare.

Il CBD è un prodotto sicuro da usare, quindi il Farm Bill del 2018 ha dichiarato che i prodotti CBD sono legali in tutti i 50 stati degli USA.

Quindi con i prodotti CBD che sono sicuri, legali da usare e che hanno lievi effetti collaterali. Sono una grande aggiunta poiché miglioreranno la vostra salute e il vostro benessere.

Cos’è lo stress?

È una normale risposta umana a diversi fattori di stress e colpisce tutti, dai veterani ai bambini. Di solito porta alla produzione di ormoni e sostanze chimiche, preparando così il corpo per una risposta di lotta o fuga.

E secondo Gallup, il 55% degli americani è stressato durante gran parte della giornata. Inoltre, la pandemia Covid-19 ha avuto un impatto sullo stress. E 2 adulti su 3 (67%) dicono di aver sperimentato un aumento dello stress durante la pandemia. Così quasi 8 adulti su 10 (78%) hanno attribuito la pandemia come una fonte significativa di stress nella loro vita.

Ci sono due tipi di stress che includono lo stress acuto e quello cronico.

Lo stress acuto è uno stress a breve termine che si sperimenta. Per esempio, se avete un compito difficile da completare entro domani, sarete stressati ma una volta completato, lo stress scompare. Quindi è un leggero fattore di stress e lo si può gestire facilmente. È la forma più comune di stress.

Lo stress cronico è vivere situazioni stressanti costantemente per un lungo periodo senza cercare un trattamento/soluzione. Per esempio, se sei in una brutta situazione finanziaria, il denaro è il tuo fattore di stress e la sua mancanza ti porta allo stress. Perciò sperimentare questo fattore di stress frequentemente porta allo stress cronico poiché sei più preoccupato. Inoltre, sei a rischio di ulcere, depressione e ansia.

Per quanto riguarda alcuni dei sintomi dello stress, essi includono

Avere problemi di sonno

Sperimentare dolori e sofferenze

Problemi digestivi

Rabbia e affaticamento

Quando si è stressati, l’ormone cortisolo viene rilasciato mentre la serotonina e altri neurotrasmettitori vengono ridotti nel cervello. La serotonina è responsabile della regolazione dell’umore e viene chiamata la sostanza chimica della felicità.

I ricercatori hanno indicato che la serotonina è un neurotrasmettitore che media la soddisfazione, la felicità e l’ottimismo. È associata agli stati emotivi e un aumento del livello di serotonina è legato a un umore positivo.

Ormone dello stress (cortisolo) ti dà quell’energia extra in una risposta di lotta o fuga. Ma quando i tuoi livelli di cortisolo sono alti, il tuo corpo è in costante allerta con conseguente stress cronico.

L’aumento dei livelli di cortisolo è legato allo stress. Perciò in uno studio è stato fatto l’effetto del CBD sul cortisolo. Undici (11) volontari hanno ricevuto CBD a dosi di 300 mg o 600 mg. C’è stata una diminuzione dei livelli di cortisolo quando il CBD è stato assunto. Quindi questo suggerisce che il CBD interferisce con la secrezione di cortisolo.

l’olio di canapa aiuta con l’ansia negli adulti

Con il CBD per alleviare lo stress, la preoccupazione, l’ansia, e anche il tuo sonno sono, migliorati. Inoltre, riducendo i livelli di cortisolo, si aumentano i livelli di serotonina e quindi l’umore e la sensazione di benessere.

Conclusione

Lo stress fa parte della vita quotidiana, ma quando lo stress ti mette in uno stato costante e prolungato di rabbia e ansia, è diventato cronico. Perciò usando il CBD per lo stress, puoi aiutare a combatterlo.

Ma oltre al CBD, è importante utilizzare altre strategie come la meditazione e l’esercizio fisico.

Inoltre, prima di assumere prodotti CBD, specialmente se sei un principiante, cerca sempre la guida/consiglio del tuo medico.