“C’è chi si prende cura anche di noi sanitari, a loro diciamo grazie”

In qualità di Operatori Sanitari del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, medici, infermieri, oss e tecnici di laboratorio – residenti e domiciliati nel comprensorio di Soverato – vogliamo esprimere la nostra gratitudine nei confronti della sigla sindacale SI Cobas, il Sindaco Ernesto Alecci di Soverato e tutta la giunta Regionale per aver dimostrato forte interesse per una necessità di noi sanitari, e cioè per l’attivazione di una corsa che permetta agli operatori sanitari di raggiungere la sede lavorativa e garantendo pertanto sicurezza alla famiglia degli stessi.

Il servizio prevede partenza dalla stazione di Soverato, e sarà attivo dal 3/05/2021. Nello specifico è stata introdotta, per iniziare, ed in via sperimentale, la corsa con partenza da Soverato alle 13:00 e il rientro da Catanzaro alle 21:15, per coprire il turno pomeridiano. Il servizio é attivo tutta la settimana, compreso la Domenica e i giorni festivi.

Si spera che in un futuro prossimo, in aggiunta a questa corsa vengano attivate anche corse che possano coprire il turno di mattina e quello notturno.