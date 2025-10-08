Cecè Barretta in concerto a Gasperina per il Festival Beer 2025

Gasperina si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il concerto di Cecè Barretta, che farà tappa in paese con il suo Tour 2025.

​L’appuntamento imperdibile è fissato per sabato 11 ottobre in Piazzale della Pace. L’artista, la cui esibizione rientra nell’ambito del Festival Beer – Seconda Edizione, salirà sul palco alle ore 22:00.

​L’evento è organizzato dalla Pro Loco Gasperina e gestito da Gianluca Scorza Artist Management, garantendo una serata di grande musica e divertimento.

​Il Festival Beer, giunto alla sua seconda edizione, si conferma così un punto di riferimento per l’intrattenimento locale, unendo la festa della birra a performance artistiche di rilievo.

​Non resta che segnare la data in calendario e prepararsi per una serata indimenticabile a Gasperina.