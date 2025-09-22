Cecè Barretta in concerto a Gasperina: Un appuntamento imperdibile con il “Festival della Birra”

Preparatevi a una serata di grande musica e divertimento a Gasperina. Sabato 27 settembre si terrà la seconda edizione del “Festival della Birra”, un evento che promette di animare la Piazza della Pace con un ospite d’eccezione: il cantautore Cecè Barretta.

​Il concerto, organizzato dalla Pro Loco Gasperina e da Gianluca Scorza Artist Management, avrà inizio alle ore 22:00 e sarà parte del tour 2025 di Cecè Barretta. Con la sua musica, l’artista è pronto a far vibrare il cuore dei suoi fan, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle.

​Un Artista amato dal pubblico

​Cecè Barretta è noto per il suo stile inconfondibile e la sua abilità nel mescolare tradizione e innovazione. Sul palco di Gasperina, l’artista promette di regalare emozioni forti, tra brani classici e nuove creazioni, il tutto accompagnato dalla sua fedele chitarra.

Il concerto è l’evento clou del Festival della Birra, che unisce la passione per la buona musica a quella per le specialità artigianali. L’appuntamento è in Piazzale della Pace, una cornice perfetta per una serata che si preannuncia indimenticabile.