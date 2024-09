Si è sfiorata la tragedia ieri, 8 settembre, a Siderno, nel luna park allestito per la festa patronale della Madonna di Portosalvo: un componente di una delle giostre ha ceduto, mentre era in funzione, provocando per fortuna solo tanta paura, ma nessun ferito.

Si tratta di una giostra i cui seggiolini sono sorretti da un braccio meccanico mobile e ruotano sospesi in aria.

Sul posto intervenute le forze dell’ordine che hanno provveduto a sequestrare l’area.