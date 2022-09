Cede parte di cornicione della basilica cattedrale di Squillace

Una porzione di cornicione crollata al suolo. È accaduto a Squillace. Interessato, in particolare, il cornicione della basilica cattedrale che si affaccia su via Santi Apostoli.

Per fortuna quando si è verificato il crollo dei calcinacci sulla strada non passava nessuno né erano parcheggiate automobili. Si presume, dunque, che il fatto si sia verificato di notte.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale squillacese che hanno provveduto a delimitare l’area interessata, per mettere in sicurezza la zona e per prevenire pericoli per l’incolumità delle persone.

Sono state avvisate le autorità ecclesiastiche proprietarie dell’edificio su cui ora occorrerà intervenire con lavori di riparazione.

Carmela Commodaro – S1TV