Col Patrocinio gratuito del Comune e della Pro Loco, l’Associazione Culturale – Circolo Letterario “Nicola Caporale” apre le manifestazioni per la celebrazione del 70°anniversario della nascita di Badolato Marina, avvenuta il 24 marzo 1952 con la consegna, da parte del presidente del Consiglio on. Alcide De Gasperi, al sindaco Andrea Talotta, delle chiavi dei primi 78 alloggi, costruiti in seguito all’alluvione che, nell’ottobre 1951, aveva colpito molti paesi della Costa Jonica.

La manifestazione avrà luogo in Badolato Marina nei giorni di sabato 23 e domenica 24 aprile 2022.