Celebriamo il successo: Noemi Canino, simbolo di gioia e merito sportivo

Esprimiamo con questo nostro piccolo gesto , la gioia e l’orgoglio di voler sottolineare il valore sportivo di Noemi Canino una atleta Catanzarese DOC che ha vissuto i suoi albori sportivi nella società Calabria Swim Race e che oggi continua a regalare soddisfazioni anche alla società sportiva che guida la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, dove Noemi Canino si allena quotidianamente, Noemi tesserata con la FSSI Federazione nazionale di nuoto per Sordi .

Impegno perseveranza e sacrificio fanno della giovane atleta catanzarese un vero esempio per i giovani che si vogliono avvicinare al mondo dello sport . Noemi Canino Canino aveva partecipato ai Deaflympics anche nel 2022 ed era riuscita a far suoi un argento e un bronzo.

Già campionessa mondiale e record europeo, Noemi con questi meravigliosi traguardi raggiunti alle olimpiadi di Tokyo , Noemi Canino entra nella storia del nuoto italiani e della FSSI .

Riassumendo Noemi può annoverare tra i suoi titoli : OLIMPIADI

– XXIV Summer Deaflympics 2021 – Caxias do Sul, Brasile (1-15 Maggio 2022)

1 x Argento: 800 stile libero

2 x Bronzo : 400 stile libero + staffetta 4×200 stile libero

– XXV Summer Deaflympics 2025 – Tokyo, Giappone (15-26 Novembre 2025)

1 x Oro : staffetta 4×200 stile libero

2 x argento: 800 stile libero e 1500 stile libero

2 x Bronzo : staffetta 4×100 stile libero e 4×100 mista stile

MONDIALI

– 6th World Deaf Swimming Championship 2023 – Buenos Aires, Argentina

(13-18 Agosto 2023)

2 x ORO: staffetta 4×100 mista – 4×200 stile libero

4 x Argento: 400 stile libero – 800 stile libero – 1500 stile libero – 4×100 stile libero.

Ci auguriamo che Noemi sua un esempio per le nuove generazioni . Partecipe alla premiazione anche io responsabile dott. Saverio Mirarchi di Sport e Salute CZ .