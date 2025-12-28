Cena della Vigilia fatale, muoiono madre e figlia dopo un malore

Una cena della Vigilia si è trasformata in tragedia per una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Dopo aver consumato un pasto a base di pesce e frutti di mare, in particolare cozze, l’intero nucleo familiare è stato colpito da un grave malore. A perdere la vita sono state una ragazza di 15 anni e, a distanza di poche ore, anche la madre.

Secondo quanto ricostruito, la sera del 24 dicembre padre, madre e figlia avrebbero cenato insieme. Dopo alcune ore tutti e tre hanno iniziato ad accusare forti dolori e coliche. La famiglia si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, ma sarebbe stata rimandata a casa per due volte.

La situazione è precipitata nella serata di ieri, quando i dolori sono diventati insopportabili. I tre sono tornati nuovamente in ospedale in condizioni critiche. La ragazza e il padre sono stati trasferiti in rianimazione, mentre la madre è stata ricoverata nel reparto di medicina.

Purtroppo, intorno alle 22.30, la quindicenne è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Oggi il drammatico epilogo anche per la madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, ricoverata in gravi condizioni. La donna lavorava insieme al marito, Gianni Di Vita, 55 anni, commercialista ed ex sindaco del paese, che resta ora ricoverato.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore e verificare eventuali responsabilità. La comunità di Pietracatella è sotto shock per una tragedia che ha colpito una famiglia molto conosciuta in paese.