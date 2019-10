Cena Sociale BIO e a KM0 di Autofinanziamento alla Casa del Popolo

A volte dimentichiamo, che una tra le più grandi rivoluzioni, parte da ciò che scegliamo di mettere sulla nostra tavola. Per questo motivo dal primo appuntamento con il Cineforum Resistente, abbiamo deciso di dare un segnale chiaro su ciò che accade ai nostri corpi e al nostro pianeta quando finanziamo le grandi industrie e le multinazionali.

Per dare continuità anche a questa forma di lotta, per la prima Cena Sociale di Autofinanziamento dopo la stagione estiva, abbiamo deciso di scegliere SOLO prodotti locali, biologici e a km0, perchè è fondamentale non dimenticare che quando consumiamo è necessario farlo in modo etico e responsabile, senza per questo rinunciare al gusto e al piacere di un buon cibo che unisce. Spesso sentiamo dire che “in nessun locale mangi bene, tranne che a casa tua”, noi abbiamo già smentito questo luogo comune altre volte.

Aiutaci a sostenere la Casa del Popolo (Piazza Mazzini, ex Piazza d’Armi accanto al bar di fronte ai giochi dei bambini Lamezia Terme), uno spazio resistente, aperto e inclusivo, che solo con il contributo di tutti può continuare ad andare avanti.