Un centauro di Villapiana, P.A., di 54 anni, è morto la scorsa notte in un tragico incidente avvenuto a Nova Siri, nel materano.

L’uomo stava viaggiando sulla complanare Sud che da Nova Siri immette sulla Statale 106, in direzione Rocca Imperiale-Cosenza, quando – per cause sconosciute – si è schiantato contro un guardrail.

L’impatto è stato violentissimo, l’uomo è balzato dalla moto ed è finito sull’asfalto dopo un volo di circa dieci metri. Inutili i soccorsi, il 54enne è morto sul colpo.