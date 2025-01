Centinaia di bambini festanti a Soverato per l’arrivo della Befana!

Con un cablogramma da Sidney lo aveva promesso al Sindaco Daniele Vacca nonché al Vice Sindaco Lele Amoruso; da Venezia, poi, per telefono, lo aveva confermato a Lino Gerace: la Befana non voleva mancare all’appuntamento con le centinaia di bambini festanti di Soverato!

Un’atmosfera da favola in piazza Maria Ausiliatrice, la facciata del Palazzo di Città trasformata in un imponente mega schermo, la Casa di Babbo Natale ceduta, per una sera, all’anziana Signora volante.

Effetti speciali incantevoli e balletti di ottimo livello hanno strappato applausi alle Famiglie riunite per salutare la Befana, con i suoi regali, i dolci e qualche pezzo di carbone.

Uno spettacolo vero e proprio messo in piedi da tantissimi volontari e da varie Associazioni (Pro Soverato, quartiere Caramante, scuole di danza Spazio scenico e Let me dance) che solo l’ottimo Lele Amoruso riesce a citare senza dimenticare nessuno.

Si conclude alla grande il periodo natalizio della Perla dello Jonio, ricco di eventi che hanno, come sottolineato dal Sindaco Daniele Vacca, reso evidente la sinergia e l’armonia che caratterizzano lo spirito della Città e di chi la ama.

Nella calza dell’amministrazione Comunale la simpatica vecchina ha fatto trovare uno splendido dono: una stagione teatrale invernale che dal prossimo sabato, 11 gennaio (con nove/ appuntamenti / nove), riscuotera’ sicuramente il consueto elevatissimo gradimento del pubblico.

Infine, inforcata la sua scopa Firebolt, già di Harry Potter, la Befana è volata via, dovendo onorare un altro impegno in Nuova Zelanda: il cuore di tutti, guardando la scia di stelle in alto nel cielo, ha continuato a battere seguendo il ritmo della gioia, della pace e della felicità .