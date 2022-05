Centinaia di presenze a Badolato Borgo tra turisti stranieri ed italiani

Prossimo appuntamento Domenica 8 maggio mattina con l’IgersMeet Badolato, con foto-passeggiate guidate alla scoperta del centro storico e con diversi ristoranti e bar-bistrot aperti.

Dopo due anni di emergenza Covid, finalmente, si ricomincia a registrare qualcosa di interessante in termini di presenze turistiche (turismo straniero e turismo di prossimità) nella bassa stagione, con una lenta e graduale ripresa del settore. Nel piccolo borgo di Badolato, – durante le festività pasquali, il ponte del 25 Aprile ed il weekend del Primo Maggio, – sono state, a giro, migliaia le presenze che hanno dato ufficialmente il via alla stagione turistica 2022.

Tanti i turisti stranieri ed italiani che hanno soggiornato in Badolato in queste ultime settimane, attratti dalle tradizionali processioni religiose pasquali, da eventi culinari e di gusto, da eventi musicali ed itinerari eco-culturali nel borgo. Tantissimi sono stati, inoltre, i visitatori occasionali – provenienti da tutte le province calabresi – che hanno deciso di recarsi per una giornata nell’antico borgo medievale, fondato da “Roberto Il Guiscardo d’Altavilla”, per scoprirlo e viverlo da vicino grazie a percorsi e passeggiate guidate tra antiche chiese, viuzze, slarghi e scorci panoramici ed incontri speciali con la fantastica comunità multiculturale di Badolato.

E certamente nelle prossime settimane e mesi – grazie a collaborazioni importanti tra Istituzioni ed Associali locali, Confraternite Religiose ed Operatori Turistici della community turistica “Badolato Slow Village” (polo di operatori afferente alla Rete Turistica Territoriale “Riviera e Borghi degli Angeli”) – ci saranno tantissimi altri appuntamenti ed eventi tra borgo e marina per continuare sul solco di questo nuovo inizio e slancio post-Covid.

Prossimo appuntamento l’8 maggio, con le foto-passeggiate guidate alla scoperta del centro storico e con diversi ristoranti e bistrot-bar aperti, con l’evento regionale “IgersMeet Badolato” promosso ed organizzato da Igers Catanzaro & Igers Calabria con il patrocinio del Comune di Badolato e con la collaborazione organizzativa della Pro Loco Badolato/Unpli Calabria e con l’A.Op.T. Riviera e Borghi degli Angeli.