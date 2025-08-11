Centodieciassette anni di Festa di San Rocco a Soverato Superiore

La comunità di Soverato si prepara a celebrare un importante anniversario: i 117 anni della festa di San Rocco, che si terrà dal 13 al 16 agosto 2025. L’evento, organizzato dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata di Soverato (CZ), renderà omaggio a una figura che, come recita la locandina, “proponi al culto come figure esemplari per la comunità cristiana”.

Celebrazioni religiose e tradizione

I festeggiamenti inizieranno il 13 agosto alle ore 18:00 con l’inizio del Triduo di Preghiere. Le celebrazioni culmineranno il 16 agosto, giorno di San Rocco, con un fitto programma di appuntamenti. Alle 10:00 del mattino si terrà la Santa Messa, seguita alle 17:30 dalla Santa Messa Solenne.

Il momento più atteso è la processione che, a partire dalle 18:15, attraverserà il centro storico di Soverato Superiore. A seguire, intorno alle ore 20:00, si svolgerà l’incanto dei tradizionali “Papatuli” sul sagrato della chiesa. Il servizio musicale per la processione sarà curato dalla Banda Musicale “Umberto Pacicca Città di Soverato”.

L’addobbo della chiesa “Parato” è stato realizzato da Antonello Abruzzo, Umberto Maio e Antonio Paparazzo. L’immagine di San Rocco, venerata in questa occasione, è quella della statua custodita nella Chiesa di Soverato Superiore.