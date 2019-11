Cerca di scavalcare il cancello di casa sua ma rimane impigliata e muore strangolata

E’ morta mentre cercava di scavalcare il cancello di casa sua in via Canton Prelle a Loranzé, poco distante da Ivrea. Erika Russo Testagrossa stava rientrando a casa dopo essere stata in discoteca e si era dimenticata le chiavi.

La giovane aveva 18 anni ed è stata trovata questa mattina ai piedi del cancello. Probabilmente è rimasta impigliata con il collo del maglioncino, non è riuscita a staccarsi ed è morta soffocata. L’ha trovata la sorella uscendo stamattina.

Ogni tentativo di soccorrerla da parte del 118 è stato inutile. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.