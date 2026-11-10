Cercatore di funghi si perde nei boschi dell’Aspromonte: ritrovato dai Vigili del Fuoco

Si è conclusa con esito positivo la ricerca di un uomo di 69 anni che, nel pomeriggio di oggi, aveva perso l’orientamento durante una ricerca di funghi in una zona boscata del territorio comunale di Roccaforte del Greco, nel cuore dell’Aspromonte.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Melito Porto Salvo, attivata dalla Sala Operativa a seguito della richiesta di soccorso lanciata dai parenti dell’uomo.

I tre, dopo aver fatto rientro all’autovettura parcheggiata lungo la strada principale, non vedendo arrivare il quarto componente del gruppo e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si sono resi conto della situazione di difficoltà.

La totale assenza di copertura della rete telefonica nella zona impediva, infatti, sia di raggiungere il congiunto sia di allertare direttamente i soccorsi. Per questo motivo hanno fermato un’autovettura in transito, chiedendo al conducente di effettuare la chiamata di emergenza da un punto coperto dal segnale telefonico.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente disposto l’invio della squadra sul posto. Contestualmente, gli operatori riuscivano a stabilire un contatto telefonico con il disperso, fornendogli le indicazioni necessarie per condividere la propria posizione GPS.

Una volta acquisite le coordinate, queste venivano trasmesse alla squadra impegnata nelle ricerche che, dopo circa dieci minuti di attività, riusciva a raggiungere l’uomo.

Il 69enne, in buone condizioni di salute, veniva quindi accompagnato dai Vigili del Fuoco fino all’autovettura, dove ad attenderlo c’erano i tre parenti.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per la persona coinvolta, grazie alla tempestiva attivazione della macchina dei soccorsi e al coordinamento tra la Sala Operativa e la squadra intervenuta sul posto.