​Cetraro, il mare restituisce le “angiole”: caccia al pesce fresco sulla spiaggia

Un fenomeno singolare e suggestivo ha animato nelle ultime ore la costa del Tirreno Cosentino. Sul litorale di Cetraro, una quantità impressionante di pesciolini – conosciuti localmente con il nome di “angiole” – è finita sulla battigia ancora viva, spinta a riva dalle onde del mare.

​La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la cittadina, richiamando sulla spiaggia decine di residenti e pescatori locali. Armati di secchi e cassette, i cittadini si sono riversati lungo la costa per raccogliere il pesce fresco arrivato direttamente a riva, trasformando l’evento in un momento di inusuale fermento e curiosità collettiva.

​L’episodio, che ha subito attirato l’attenzione della comunità, rappresenta una delle tante curiosità naturali che di tanto in tanto caratterizzano la costa tirrenica calabrese.

Resta da chiarire la causa precisa del fenomeno, spesso riconducibile a particolari dinamiche di corrente, sbalzi termici dell’acqua o alla presenza di predatori al largo che spingono i piccoli banchi di pesce verso le acque bassissime della costa.