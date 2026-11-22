Dalla magnitudo 2.1 alla scossa di 4.3, fino al nuovo terremoto di 2.7 di questa mattina. Gli epicentri sono concentrati in meno di due chilometri e a profondità quasi identiche. I dati suggeriscono una sequenza sismica localizzata, ma resta da chiarire quale struttura geologica sia coinvolta

Tre terremoti in poco più di nove ore, tutti concentrati in una porzione molto ristretta delle Serre calabresi, tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro. È quanto emerge dai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che documentano un’attività sismica particolarmente interessante per la vicinanza degli epicentri e, soprattutto, per la profondità alla quale si sono verificati gli eventi.

La prima scossa è stata registrata sabato 21 novembre alle 21:17, con magnitudo locale ML 2.1, a quattro chilometri a nord-ovest di Torre di Ruggiero, nel Catanzarese. L’ipocentro, cioè il punto nel sottosuolo dove ha avuto origine il terremoto, è stato localizzato a 39 chilometri di profondità.

Poco più di un’ora e quaranta minuti dopo, alle 22:58, è arrivata la scossa più intensa: magnitudo ML 4.3, con epicentro a quattro chilometri a est di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, e ipocentro a 38 chilometri. Un movimento avvertito in buona parte della Calabria centrale, anche a notevole distanza dall’epicentro.

La terza scossa, di magnitudo ML 2.7, è stata registrata domenica 22 novembre alle 6:35 del mattino, nuovamente nei pressi di Torre di Ruggiero, a 37 chilometri di profondità.

Nella stessa area gli strumenti hanno rilevato anche altri movimenti di minore intensità. Le tre scosse citate rappresentano dunque gli eventi di magnitudo almeno 2.1 considerati in questa ricostruzione, non necessariamente l’intera attività sismica registrata.

Tre terremoti, un’unica area profonda?

Il dato più significativo non è soltanto la successione temporale delle scosse, ma la loro distribuzione geografica.

Le coordinate pubblicate dall’INGV collocano i tre epicentri a distanze reciproche comprese approssimativamente tra 900 metri e due chilometri. Anche le profondità risultano molto simili: 37, 38 e 39 chilometri.

Questa concentrazione nello spazio e nel tempo è compatibile con l’ipotesi di una sequenza sismica che interessa uno stesso settore profondo del sottosuolo.

In termini semplici, la crosta terrestre potrebbe aver registrato più episodi di rilascio di energia in una regione geologica circoscritta. Il terremoto di magnitudo 4.3 rappresenta, finora, l’evento dominante tra quelli considerati, preceduto da movimenti più deboli e seguito da ulteriori scosse.

Ma attenzione: la vicinanza degli epicentri non dimostra automaticamente che tutti i terremoti siano stati generati dalla rottura della stessa faglia. Per comprenderlo occorrono analisi sismologiche più approfondite, capaci di ricostruire la posizione delle sorgenti in profondità e il meccanismo dei movimenti.

Quale faglia si sta muovendo?

L’area interessata si colloca in un contesto geologico complesso, quello delle Serre calabresi e del bacino dell’Angitola, attraversato da sistemi di faglie studiati da tempo.

Tra le strutture conosciute figurano le faglie di Rocca Diruta, Polia e Monterosso, associate alle deformazioni tettoniche del territorio. Si tratta di fratture lungo le quali, nel corso della storia geologica, differenti blocchi rocciosi hanno subito spostamenti.

È dunque ragionevole considerare questo quadro tettonico per interpretare i terremoti. Sarebbe però prematuro attribuire le tre scosse a una di queste faglie specifiche.

Un aspetto decisivo è proprio la profondità degli ipocentri, prossima ai 38 chilometri. I terremoti non si sono originati vicino alla superficie, ma in una regione profonda la cui struttura deve essere ricostruita attraverso i dati strumentali.

La mappa delle faglie note rappresenta quindi un punto di partenza per l’indagine, non una risposta definitiva.

Perché la scossa di 4.3 è stata avvertita così lontano?

La profondità contribuisce anche a spiegare perché il terremoto principale sia stato percepito in un territorio così ampio.

Quando un sisma si origina a diverse decine di chilometri sotto la superficie, le onde sismiche possono propagarsi e raggiungere località anche molto distanti dall’epicentro. Allo stesso tempo, rispetto a un terremoto superficiale di analoga magnitudo, la maggiore distanza dalla sorgente può attenuare gli scuotimenti più intensi in prossimità dell’epicentro.

La percezione della scossa e gli eventuali effetti sugli edifici dipendono comunque da numerosi fattori, tra cui le caratteristiche geologiche locali e la vulnerabilità delle costruzioni.

Cosa potrebbe accadere adesso?

È la domanda più naturale dopo una successione di terremoti ravvicinati. Ed è anche quella alla quale la scienza non può fornire una risposta certa.

Le sequenze sismiche possono esaurirsi progressivamente, proseguire con scosse di minore intensità oppure conoscere evoluzioni differenti. Non esiste oggi un metodo scientificamente affidabile per prevedere con precisione quando, dove e con quale magnitudo si verificherà un nuovo terremoto.

I tre eventi registrati tra Capistrano e Torre di Ruggiero non costituiscono, di per sé, la prova che si stia preparando un terremoto più forte. Allo stesso modo, non consentono di escludere ulteriori scosse.

La loro vicinanza geografica, la concentrazione temporale e le profondità quasi coincidenti indicano però un fenomeno che merita attenzione scientifica e monitoraggio.

Perché, al di là dei singoli numeri, la questione da comprendere è ciò che sta avvenendo a quasi quaranta chilometri sotto le Serre calabresi.

Tre scosse, tre momenti distinti, un settore molto circoscritto del sottosuolo. È da qui che parte l’indagine scientifica.