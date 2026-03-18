Che cos’è un walkover nel tennis? Definizione e regole spiegate

Un walkover nel tennis si verifica quando un giocatore accede al turno successivo di un torneo senza disputare la partita, perché l’avversario si ritira prima che l’incontro inizi, generalmente a causa di infortunio, malattia o mancata presentazione.

Comprendere il concetto di walkover

Nel tennis professionistico, il walkover è diverso sia dal retirement sia dal default. Si riferisce in modo specifico alla situazione in cui un giocatore non è in grado di iniziare una partita programmata, permettendo all’avversario di avanzare automaticamente al turno successivo.

A differenza del retirement, che avviene durante la partita, un walkover viene registrato quando il giocatore assente non inizia affatto l’incontro.

Cause più comuni di un walkover

Infortunio subito prima della partita

Malattia improvvisa (ad esempio infezioni virali o intossicazione alimentare)

Problemi di viaggio che impediscono di arrivare in tempo al torneo

Emergenze personali

Mancato superamento di una visita medica pre-partita

Differenze tra walkover, retirement e default

È importante distinguere un walkover da altri risultati simili come retirement e default, poiché hanno implicazioni diverse per classifiche, statistiche e premi.

La tabella evidenzia le principali differenze tra questi casi. Un walkover non viene conteggiato nel record ufficiale di vittorie e sconfitte di un giocatore, mentre un retirement sì. I default sono rari e di solito derivano da problemi disciplinari piuttosto che da motivi di salute o logistici.

Questa distinzione garantisce una registrazione statistica equa e preserva l’integrità dei dati sulle prestazioni dei giocatori nei tornei ATP, WTA e del Grande Slam.

Impatto sui giocatori e sui tornei

Un walkover ha conseguenze sia per il giocatore che si ritira sia per il suo avversario.

Il giocatore che beneficia del walkover ottiene riposo e un potenziale vantaggio tattico, ma perde l’opportunità di accumulare minuti di gioco. Al contrario, il giocatore che si ritira perde la possibilità di guadagnare punti in classifica e può essere oggetto di critiche se i ritiri diventano frequenti.

Per gli organizzatori del torneo, i walkover richiedono rapidi aggiustamenti nel calendario, soprattutto nei tabelloni a eliminazione diretta. Ritiri frequenti possono inoltre influenzare le aspettative dei tifosi e i programmi televisivi, spingendo le federazioni a rivedere le politiche relative ai ritiri.

In contesti informativi dedicati al tennis professionistico, dati su ritiri, statistiche delle partite e risultati dei tornei vengono spesso raccolti insieme ad altre informazioni legate agli incontri, incluse quelle disponibili su piattaforme sportive come Marathonbet, Planetwin365, Snai, Sisal o Eurobet che riportano calendari e dettagli sugli eventi tennistici.

Regole che disciplinano i walkover nel tennis professionistico

Secondo i regolamenti ITF e ATP/WTA, un walkover deve essere dichiarato ufficialmente prima dell’inizio della partita.

Spesso è richiesta una verifica medica, in particolare nei tornei del Grande Slam, per evitare abusi del sistema.

I giocatori devono comunicare formalmente agli organizzatori la propria impossibilità a competere. In alcuni casi vengono presentati referti medici o rapporti dei fisioterapisti per confermare la situazione. Se la richiesta viene approvata, l’avversario avanza automaticamente al turno successivo.

Domande frequenti sui walkover nel tennis

Cosa succede alle scommesse se c’è un walkover nel tennis?

Le scommesse su partite concluse con un walkover vengono generalmente annullate, soprattutto se non è stato giocato alcun punto. Ogni operatore segue regole specifiche, ma nella maggior parte dei casi le puntate vengono rimborsate quando un giocatore si ritira prima dell’inizio della partita.

Un walkover conta come vittoria nel record di un giocatore?

No. Un walkover non viene registrato come vittoria o sconfitta nelle statistiche ufficiali di un giocatore. Viene indicato separatamente e non influisce nei confronti diretti (head-to-head).

Un giocatore può ottenere punti in classifica grazie a un walkover?

Sì. Il giocatore che avanza riceve tutti i punti ranking e il montepremi previsti per quel turno, anche senza disputare la partita.

Un walkover è la stessa cosa di un retirement?

No. Il walkover si verifica quando un giocatore non inizia la partita, mentre il retirement avviene dopo l’inizio dell’incontro. I retirement vengono conteggiati nelle statistiche vittorie-sconfitte, i walkover no.

Fino a quando un giocatore può ritirarsi causando un walkover?

Un giocatore può ritirarsi fino al momento in cui la partita è programmata per iniziare. Una volta che l’arbitro di sedia chiama i giocatori in campo, l’assenza di uno di loro viene registrata come walkover.