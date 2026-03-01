Guerra dell’Iran. L’Europa (dis)Unita, e gli Europei singoli hanno ricavato l’ennesima figura di… omissis. In ordine:

– L’Europa di Ursula, non avvertita;

– La burbanzosa Francia, non avvertita;

– La Germania in vena di Reich, non avvertita;

– La Gran Bretagna… forse mezzo avvertita, dice di stare “in difesa”;

– L’Italia, non avvertita, lascia il ministro Crosetto bloccato in un aeroporto come quelli che non hanno i documenti in regola.

Trump non ha alcuna stima dell’Europa in quanto EU, e degli Europei in quanto singoli Stati. Teme, giustamente, che se spiffera segreti, qualche politicante, europeo francese tedesco italiano, se li venda ai giornali. Del resto, non ha avvertito gli Americani, manco quelli del suo partito.

Secondo voi, qualcuno protesterà? Ahahahahahahahah

Che esistono a fare, l’Europa e gli Europei?

Ulderico Nisticò