Che ne volete fare dei soldi europei, a Sud?

Stamani si apprende che la Corte costituzionale della Germania ha bloccato il recovery, ovviamente con effetto sulla Germania: però è la Germania, cioè di fatto due terzi dell’Europa; ed è già uno scricchiolio, e aggiunge incertezza ad incertezza. Vedremo come va a finire.

I giornali e le tv ormai draghizzate all’85% non dicono più i numeri dei soldi, ma vi ripeto che i famosi 209 per l’Italia sono diventati 191 miliardi, 18 di meno. E ttuti i 191, a parole, giacché finora non si vede una lira.

Ma facciamo finta che i 191 – in sette anni, quindi meno di 25 l’anno – arrivino. Il supergoverno di quasi tutti in barca e con quasi tutti i giornali e le tv, e il supereconomista Draghi, ancora non sono stati molto dettagliati, anzi vagano nel generico.

Secondo me, anche questo megagovernogalattico è ideologizzato. Siccome l’economia non è un’idea, e nemmeno è la finanza (i soldi non sono le cose, ma solo le rappresentano), io, nella mia infinita modestia, la penso così: se l’economia marcia, marcia per tutti, inclusi i giovani e le donne, che, secondo Draghi, dovrebbero essere beneficiari dei 191 futuri. Secondo me, i posti di lavoro si creano perché l’economia li richiede, e non si assumono provvedimenti per creare posti di lavoro.

È quello che è successo al Sud dal 1950, dove, per fare un esempio che mi riguarda, sono state aperte scuole a migliaia, ma era evidente che a quasi nessuno interessavano minimamente l’aoristo secondo passivo o la parallasse o la partita doppia, e figuratevi Dante (donde la figura di deiezioni della Calabria il 25 scorso!), ma l’assunzione di bidelli eccetera. Lo stesso per gli ospedali. E non vi dico i famigerati enti con 99 dirigenti e un operaio di dubbia efficienza.

Con questi precedenti, è profondamente, intrinsecamente sbagliato distribuire i soldi a “Sud, donne e giovani”, come lo sarebbe a “vecchi, maschi e Nord”, oppure “Centro, asessuati e maturi”, e a biondi o bruni o ricci eccetera. Servono scelte economicamente proficue e che creino altra economia reale, non soldi a pioggia per accontentare tutti e riempirci di altri debiti.

Alcuni meridionalisti della domenica, invece, stanno esattamente proponendo questo: pigliare alcuni, molti dei 191, e dividerli a Sud, magari, in Calabria, un pezzettino a testa per ognuno dei 404 Comuni, 300 dei quali paeselli quasi spopolati. Io immagino già il gaudio dei sindaci, entusiasti di poter mettere a bilancio la Sagra del fungo congelato e la festa della Magna Grecia da affidare al cugino famosissimo intellettuale incompreso. Eccetera. Sarebbe come triturare i soldi, come gettarli al vento, come non averli e doverli pagare lo stesso.

Il Meridione ha bisogno del contrario: analisi scientifica della realtà; investimenti mirati e redditizi. Bisogna decidere, per esempio, come fare del turismo del 2021, e non continuare, come fanno la Calabria e Soverato in specie, con il 1950-60. A Soverato qualcuno è convinto che i turisti siano tutti giovani e belli e sfaccendati come i Vitelloni di Fellini; e invece ci sono gli anziani (tanti, tantissimi anziani e pochi i giovani!), le famiglie con bambini piccoli, i bisognosi di sole non per la tintarella sexy ma per ordine del medico; e ci sono anche quelli che vorrebbero sapere di archeologia greca e romana; di Corazzo, Fiore e Gioacchino; di Mattia Preti e Cozza… e del grande futurismo calabrese; e della varietà della natura in Calabria… insomma, possiamo fare turismo dodici mesi l’anno, e non i tisici quindici giorni. Come si fa? Beh, manco un soldo di sussidi a chi non lavora almeno sei mesi. Tanto i giovincelli e le fanciulle, se vogliono divertirsi, vanno ai Caraibi, spendono di meno e si “svagano” di più, molto di più.

Ecco cos’è l’economia reale, altro che soldi per il solo fatto di essere meridionali, o donne o giovani, o vecchi e liguri, o mezzani e veneti, eccetera.

I meridionalpinoaprilati sperano di convincere con fandonie di antiche ricchezze poi rubate e, sfidando il ridicolo e la lingua italiana, persino di un genocidio: e come vogliono consolarsi, dei fantasiosi milioni di morti ammazzati? Vendicandoli con il sangue, pensante voi? Ma no: con il più meridionale dei modi: pigliando soldi!!!

Ulderico Nisticò