Che strano sistema giudiziario, quello USA!

Trump condannato… a nulla. Nel diritto romano, fa ridere; nel diritto USA è possibile, perché il diritto USA non emana da principi universali, ma è common law, un contratto sociale di leggi accettate dalla popolazione o almeno dalla maggior parte; e che possono cambiare per precedenti stabiliti da un giudice e accettati come sopra, fino a nuovo cambiamento.

Volendo studiare il diritto USA, non servono lunghi impegni per leggere voluminosi tomi; basta vedere uno dei tantissimi telefilm che la tv italiana ci ammannisce, e che spesso io distrattamente vedo. Facciamo esempi pruriginosi.

Nella mentalità americana, certe cosette funzionano così: uno/a di diciassette anni, undici mesi, ventinove giorni e ventitré ore è MINORENNE, e chi osasse concupirlo/a sarebbe un orrendo PEDOFILO; 61 minuti dopo, è MAGGIORENNE, e può liberamente farne più di Messalina, e guai a criticare.

La mentalità è rimbalzata, come tutto, in Europa; e nessuno si ricorda che in Italia l’età del consenso è a 16 anni. O natura, natura…

Se non che, vedendo un telefilm, ho scoperto che persino negli USA c’è lo Stato di N. York in cui la maggiore età è sempre a 18 anni, però quella del consenso è 17: meglio che niente! Insomma uno/a di 17 anni non può firmare un atto… però può fare…

A questo punto, vi meravigliate che uno, Trump o Pincopalla che sia, venga condannato senza condanna?

Ulderico Nisticò