Mutuando e parodiando una nota trasmissione, mi chiedo CHI HA VISTO tutte o almeno alcuna delle seguenti cose e situazioni e persone, che qui elenco in ordine alfabetico (nota: l’ordine alfabetico è tirannico e crudele, quindi non badate se una cosa è prima e l’altra dopo):
– I fondi. Non fate domande su che fondi siano: so io!
– I lavori del tratto Gagliato – 106 della Trasversale delle Serre.
– I libri sulla chiesa del Rosario, sulla Parrocchia di Soverato Superiore, su Portosalvo.
– Il 2027, anno europeo dei Normanni: in Calabria, attività zero, con eccezione di Mileto che almeno qualcosa fa.
– Il 2028, anniversario dell’assedio di Catanzaro.
– Il destino del Quarzo, o Comac che dir si voglia.
– Il dosso sul Lungomare.
– Il famoso cartellone Peutingeriano: presto sarò più esplicito, e definitivo.
– Il Natale, direttamente minacciato da strambe teorie sull’inclusione: vedi albero di Milano, e non solo.
– L’ecomostro bis.
– La Cabina di Regia Cultura della Regione Calabria, nominata il 26 aprile e inesistente alla data del 28 novembre.
– La fine (a qualsiasi titolo: vittorie, sconfitte, tregue, armistizi, pace… ) delle guerre sul Don e nel Golfo Persico e in Terra Santa.
– La ristrutturazione della chiesa di Soverato Superiore.
– La triste storia ottocentesca di Rachele e Saverio, di cui qualche anno fa parlava ogni giorno anche la statua del Cavatore e si proponevano sfracelli e cinema e libri, e poi se la sono del tutto scordata, e così sarà fino al 2122 circa… e oltre.
– La verità su Ustica, stragi, Falcone e Borsellino, Della Chiesa, Moro, De Gennaro, Monte dei paschi, Garlasco, Orlandi… e misteri vari d’Italia.
– Le multe per eccesso di velocità e altre violazioni soveratesi.
– Lo svincolo a monte della Tangenziale Soverato Nord/Sud.
– Una qualsiasi politica culturale del centrodestra, o destracentro, nazionali, in questo momento del tutto assente; poi si lamentano che la cultura (nel senso di industria cultural€!!!) sta a sinistra.
– Una qualsiasi politica culturale della Regione Calabria, intesa sia come maggioranza sia come opposizione.
Aggiungete pure qualsiasi altra cosa vi venga a mente, tanto sarebbe un altro CHI L’HA VISTO.
Ulderico Nisticò