Mutuando e parodiando una nota trasmissione, mi chiedo CHI HA VISTO tutte o almeno alcuna delle seguenti cose e situazioni e persone, che qui elenco in ordine alfabetico (nota: l’ordine alfabetico è tirannico e crudele, quindi non badate se una cosa è prima e l’altra dopo):

– I fondi. Non fate domande su che fondi siano: so io!

– I lavori del tratto Gagliato – 106 della Trasversale delle Serre.

– I libri sulla chiesa del Rosario, sulla Parrocchia di Soverato Superiore, su Portosalvo.

– Il 2027, anno europeo dei Normanni: in Calabria, attività zero, con eccezione di Mileto che almeno qualcosa fa.

– Il 2028, anniversario dell’assedio di Catanzaro.

– Il destino del Quarzo, o Comac che dir si voglia.

– Il dosso sul Lungomare.

– Il famoso cartellone Peutingeriano: presto sarò più esplicito, e definitivo.

– Il Natale, direttamente minacciato da strambe teorie sull’inclusione: vedi albero di Milano, e non solo.

– L’ecomostro bis.

– La Cabina di Regia Cultura della Regione Calabria, nominata il 26 aprile e inesistente alla data del 28 novembre.

– La fine (a qualsiasi titolo: vittorie, sconfitte, tregue, armistizi, pace… ) delle guerre sul Don e nel Golfo Persico e in Terra Santa.

– La ristrutturazione della chiesa di Soverato Superiore.

– La triste storia ottocentesca di Rachele e Saverio, di cui qualche anno fa parlava ogni giorno anche la statua del Cavatore e si proponevano sfracelli e cinema e libri, e poi se la sono del tutto scordata, e così sarà fino al 2122 circa… e oltre.

– La verità su Ustica, stragi, Falcone e Borsellino, Della Chiesa, Moro, De Gennaro, Monte dei paschi, Garlasco, Orlandi… e misteri vari d’Italia.

– Le multe per eccesso di velocità e altre violazioni soveratesi.

– Lo svincolo a monte della Tangenziale Soverato Nord/Sud.

– Una qualsiasi politica culturale del centrodestra, o destracentro, nazionali, in questo momento del tutto assente; poi si lamentano che la cultura (nel senso di industria cultural€!!!) sta a sinistra.

– Una qualsiasi politica culturale della Regione Calabria, intesa sia come maggioranza sia come opposizione.

Aggiungete pure qualsiasi altra cosa vi venga a mente, tanto sarebbe un altro CHI L’HA VISTO.

Ulderico Nisticò