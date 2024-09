Chi vincerà l’Europa League? Ecco tutte le quote Antepost dalle favorite alle sorpresa

Le quote dell’Europa League sono appena uscite belle calde e sfornate dai bookmaker, che non ci hanno pensato due volte a mettere il Tottenham come favorita nelle scommesse calcio, ma di poco nei confronti dei valori del Manchester United, perché entrambi questi club possiedono sia i numeri che la qualità per arrivare fino in fondo al torneo.

Proprio perché quest’anno cambia la formula e si comincia con un campionato unico in cui i club disputeranno gli 8 match sorteggiati, è fondamentale dare un’occhiata alla classifica all time di Europa League per punti guadagnati, dove il Tottenham è il club in gara più forte al quarto posto con 213 punti.

La quota degli Spurs vincenti è fissata a 5.5 dai bookmaker, mentre il Manchester United vincente è quotato a 6.5, ma sono diverse le squadre che possiedono un’enorme esperienza in questo torneo e anche un bagaglio di punti non indifferente.

Roma terza favorita per la vittoria di Europa League

La Lupa guidata da De Rossi ha un calendario non troppo semplice ma comunque abbordabile, inoltre, non bisogna dimenticare che il club nel 2023 ha sfiorato l’impresa nella finale vinta soltanto ai rigori dal Siviglia.

La Roma dovrà affrontare il Tottenham favorito, ma anche il Francoforte, il Braga e l’Az Alkmaar, tutti club da non sottovalutare mai nella prima fase delle competizioni UEFA.

Completano il calendario dei Giallorossi la Dynamo Kiev, Union SG, Bilbao ed Elfsgborg, squadre che potrebbero consentire di racimolare qualche punto in più per rientrare fra le prime otto della classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi. I bookmaker sono abbastanza fiduciosi e la vittoria dell’Europa League per la Roma è quotata a 10.

L’Ajax è quotata outsider ma resta nella top 10 per punti guadagnati

Nel palinsesto delle quote finale europa league l’Ajax non presenta tante possibilità perché la sua quota è stata fissata a 29 dai bookmaker, tuttavia, questo club potrebbe diventare la sorpresa del torneo, a patto che riesca a mettere in scena prestazioni degne delle stagioni precedenti.

Gli olandesi si trovano al nono posto della classifica all time per punti guadagnati in Europa League, a quota 182, un ottimo presupposto statistico per fare bene in questa stagione e tornare a vincere migliorando le statistiche.

Real Sociedad, Porto, Athletic Bilbao e Lazio sono le underdog di Europa League

Tra le squadre underdog nel palinsesto di Europa League abbiamo Real Sociedad, Porto e Bilbao quotate tutte a 13 e la Lazio quotata a 17. Una delle curiosità che riguardano il calendario è che Porto, Real Sociedad e Lazio si scontreranno nella prima fase degli 8 match, inoltre, il calendario delle Aquile prevede anche la sfida contro l’Ajax, il Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nizza e Twente: un calendario non impossibile ma neanche facile da affrontare.

La situazione del Real Sociedad si presenta con il calendario più semplice, perché dopo le sfide impegnative contro Lazio e Ajax ci saranno PAOK, M. Tel Aviv, Dynamo Kiev, Plzen, Anderlecht e Nizza: tutte gare abbordabili per il club dei Paesi Baschi.