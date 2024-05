Chiara Costanzo (Volley Pianopoli): «Siamo stati a un passo dall’impresa, è stata un’annata strepitosa ma sfortunata»

A poco più di una settimana dalla finale playoff del Campionato regionale di pallavolo di serie D maschile, Chiara Costanzo, allenatrice del Volley Pianopoli, ha voluto tirare le somme di una stagione intensissima, ricca di soddisfazioni e di vittorie, durante la quale il giovane team della Piana è riuscito a scrivere un’importante pagina della storia della società.

Nata 12 anni fa per creare aggregazione e trasmettere i valori sani dello sport, la compagine di Pianopoli si è fatta man mano strada da sé, riuscendo a ritagliarsi un posto nella pallavolo regionale con tanto sacrificio e voglia di migliorarsi. Merito, questo, dei ragazzi che non si sono mai arresi e, mattone dopo mattone, hanno messo su un team pieno di grinta e determinazione, ma soprattutto dell’allenatrice, che con tanta passione li sta accompagnando nel loro percorso di crescita.

«A qualche giorno dalla finale dei playoff contro la Raffaele Lamezia – ha dichiarato mister Chiara Costanzo – c’è ancora ovviamente un po’ di rammarico, perché siamo consapevoli di essere stati davvero a un soffio dall’impresa, visto che al tie break eravamo 11-8 per noi, però siamo contentissimi di questa strepitosa annata, durante la quale abbiamo conquistato ben due finali (quella di Coppa Calabria e quella per la promozione in serie C), che nessuno avrebbe mai immaginato a inizio stagione.

Il rammarico più grande è dettato dal fatto che siamo stati davvero molto sfortunati: sfido chiunque a giocare durante lo stesso anno ben due finali e ad avere in entrambe degli infortuni. In finale di Coppa si è infortunato il nostro capitano Carmine Morello, mentre nella finale dei play off si è infortunato il nostro libero Massimo Zanghi, due personalità e due giocatori incisivi per la nostra squadra. Nonostante tutto, siamo riusciti a giocarcela in entrambi i casi, perdendo solo al quinto set, dopo una partita punto a punto.

Durante la finale dei play off contro la Raffaele Lamezia, tra l’altro, abbiamo giocato con uomini in meno, vista anche l’assenza di Francesco Raso, mentre loro erano con ragazzi in più, che hanno preso dalla rosa della serie B per poterci battere. Nonostante, quindi, questo netto vantaggio, ce la siamo giocata fino all’ultimo punto, portando a casa un secondo posto che però rappresenta per noi una vittoria, se si pensa al percorso intenso e alla crescita inimmaginabile che ha accompagnato la nostra formazione.

Un ringraziamento grande va a Danilo Talarico, che nell’ultimo periodo mi ha dato un grande mano nella guida dei ragazzi e spero possa accompagnarci anche il prossimo anno.

La stagione ancora non è finita, perché siamo ancora in gioco con la femminile: dopo la vittoria del Campionato, disputeremo nei prossimi giorni la finale playoff e speriamo di poter tornare a casa con un altro trionfo.

Quel che è certo è che la dirigenza del Volley Pianopoli si è già riunita, ci sono progetti molto importanti in ballo e si sta programmando già la prossima stagione con più campionati e soprattutto con un settore giovanile, visto che da due anni siamo costretti a dare in prestito i nostri ragazzi perché non abbiamo gli spazi per poterli allenare e per poter disputare le loro partite. Proprio per questa ragione, saremo costretti quest’anno a pagare 1500€ di multa che ci saremmo evitati ben volentieri, ma speriamo che il lustro che stiamo dando a Pianopoli sia in qualche modo ricambiato con l’attribuzione di maggiori spazi per far allenare nel palazzetto locale i giovani del posto, senza che siano costretti a spostarsi altrove per praticare questo sport.

Abbiamo bisogno del supporto principalmente da parte dell’Amministrazione comunale di Pianopoli, ma anche di aziende serie, disposte ad accompagnarci in questo nostro percorso di crescita».