Chiaravalle, 800 tamponi rapidi antigenici per la nostra comunità

Come reso pubblico giorni addietro, il CIRCOLO AUSER di Chiaravalle Centrale aveva ritenuto utile proporre al Sindaco Domenico Donato e all’ Amministrazione tutta, visto l’allora incremento delle positività al Covid 19 nel nostro paese, una progettualità per testare con tamponi rapidi antigenici tutta la nostra Comunità. È doveroso allora informare i concittadini che la scorsa settimana la sottoscritta, in qualità di Presidente Auser insieme ad una rappresentanza del Direttivo Auser, è stata convocata dal Sindaco ed alla presenza di altri Amministratori con i quali ci siamo confrontati sulla situazione e sulla fattibilità del progetto.

Nel confronto sono state affrontate alcune problematiche legate alla gestione del Covid e soprattutto la palese e legittima intenzione della Amministrazione di voler optare per la scelta di Test rapiti diversi da quelli da noi proposti e nell’ occasione ci veniva comunicato che lo stesso si era già messo in contatto con personale paramedico del posto per concludere il tutto.

Ringraziamo l’ Amministrazione per averci voluto ad un tavolo di confronto e nell’aver condiviso quello che era il nostro obiettivo e cioè la tutela della salute dei nostri concittadini tutti!

Oggi, però, ringraziamo soprattutto un caro amico dell’Auser e noto imprenditore della nostra zona , LUCIANO PRINCIPE, che ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità e vicinanza ai suoi concittadini mettendo a disposizione 800 test rapidi antigenici.

Grazie Luciano!

È importante essere sempre consapevoli che il bene di una comunità passa anche dall’ assunzione di responsabilità e disponibilità di tutti noi!

IL PRESIDENTE AUSER

GIOVANNINA TINO