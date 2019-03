Chiaravalle, a teatro l’atteso ritorno del duo comico Dandy Danno e Diva G

Sessanta minuti di risate e magia per chiudere in bellezza il concorso all’Impero

Un atteso ritorno chiuderà la “gara” delle compagnie teatrali in concorso a Chiaravalle Centrale. Il 30 marzo alle ore 21 riecco Dandy Danno e Diva G che metteranno in scena al Teatro Impero il loro simpaticissimo “Lol”. Uno spettacolo fatto di luci, colori e forme. Sessanta minuti di risate e magia. Il duo persegue come sempre la strada che porta a praticare l’arte della risata, quella autentica che nasce spontanea, legata all’età della fanciullezza, alla spensieratezza.

Dopo aver calcato i grandi circhi e chapiteaux del mondo, Dandy e Diva hanno fuso l’arte circense con la magia del teatro, creando una serie di gag e sketch esilaranti, tanto da essere inseriti tra i cento comici più divertenti del mondo. Questo spettacolo non è una favola e non è una storia. È il meglio dell’esperienza di questi due artisti che primeggiano nell’arte del clown: tra un pesce che vola e un pallone che ingloba le risate degli spettatori, Dandy Danno e Diva G danno vita ad uno show durante il quale riescono a instaurare un particolare rapporto con il pubblico. Appuntamento imperdibile, insomma, sabato 30 al Teatro Impero.

La serata finale di premiazione del terzo Concorso teatrale interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”, promosso dalla locale amministrazione comunale, con il patrocinio della Uilt Calabria e la collaborazione della Consulta della Cultura, è prevista il 6 aprile, con lo spettacolo fuori concorso “Tre pecore viziose” della compagnia “I Commedianti”.

“E’ stata una stagione importante che ha segnato un ulteriore salto di qualità nella proposta teatrale – ha commentato la consigliera delegata alla Cultura, Pina Rizzo. – Ringraziamo per questo gli sponsor, gli abbonati, tutto il pubblico e, ovviamente, il direttore artistico Gino Capolupo per l’impegno profuso nell’organizzazione del concorso”.