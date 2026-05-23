Chiaravalle al centro del dibattito sul futuro: grande successo per il convegno su Sovranità Digitale e Intelligenza Artificiale

Grande partecipazione e grande interesse a Chiaravalle Centrale per il convegno di studi dedicato al tema ‘Sovranità Digitale e Giurisdizione Artificiale’, un appuntamento di altissimo profilo culturale e giuridico che, come sottolineato dalla prof.ssa Maria Bruccoleri, rappresenta ad oggi probabilmente un evento unico in Italia su questa specifica tematica.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai prestigiosi relatori: il Prof. Avv. Michele Filippelli, l’Avv. Prof. Fabrizio Sigillò, l’Avv. Jole Le Pera e la stessa Prof.ssa Maria Bruccoleri, che con competenza, autorevolezza e straordinaria capacità comunicativa hanno saputo coinvolgere e appassionare la numerosa platea di avvocati, consulenti del lavoro e professionisti presenti.

Un plauso particolare va al mio Consigliere delegato alla Legalità, l’Avv. Liberata Donato, che ha avuto la sensibilità e la lungimiranza di individuare un argomento così attuale e importante, contribuendo alla realizzazione di un momento di confronto di grande valore per la nostra comunità.

Chiaravalle Centrale continua così ad essere luogo di dibattito, approfondimento e crescita culturale sui temi che riguardano il futuro della società, del diritto e delle nuove tecnologie.

Maria Sanzo