Chiaravalle, al “Foresta” due incontri culturali con Camobreco e Leuci

Il 29 luglio serata d’autore con la scrittrice, il 3 agosto dibattito con il campione sportivo

Doppio appuntamento culturale da non perdere al centro polisportivo “Foresta” di Chiaravalle Centrale. Lo spazio aggregativo ospiterà, il prossimo 29 luglio, la serata d’autore con la scrittrice e giornalista Vittoria Camobreco con il suo romanzo d’esordio “E’ tutto vero” (Città del Sole edizioni).

Il 3 agosto, incontro-dibattito su alimentazione, etica e sport con un ospite d’eccezione: il recordman mondiale (discipline in apnea) Homar Leuci. La presentazione del libro di Vittoria Camobreco verrà introdotta dai saluti del presidente Uildm, Giovanni Sestito, e dal commento del giornalista Francesco Pungitore.

L’evento del 3 agosto sarà aperto dalle relazioni di Pino Pipicelli, direttore della rivista scientifica “Attualità in dietetica e nutrizione clinica”, e di Francesco Pungitore, collaboratore della stessa testata. Non solo sport, dunque, al centro “Foresta” per questa stagione estiva nella quale si punta al rilancio dell’area polifunzionale, grazie all’impegno di tanti volontari.