Chiaravalle, all’IIS “Ferrari” educazione alla legalità: incontro formativo con l’Arma dei Carabinieri

Presenti il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, Gianluca Girardo, e il Luogotenente Giovanni Falsanisi

Una mattinata densa di contenuti e partecipazione quella vissuta all’IIS “Ferrari” di Chiaravalle C.le, dove, nella sede dei Licei, Scientifico e Linguistico, le classi del triennio conclusivo di studi hanno partecipato all’incontro con il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, Gianluca Girardo, dedicato ai temi della legalità.

L’iniziativa, inserita in un percorso educativo più ampio, ha registrato un’attenzione viva da parte degli studenti, che hanno seguito con interesse un intervento capace di coniugare autorevolezza istituzionale e chiarezza comunicativa.

Tra gli argomenti affrontati anche il bullismo, insieme a responsabilità individuale, imputabilità dei minori e comportamenti a rischio, temi trattati senza semplificazioni ma attraverso esempi concreti e situazioni vicine all’esperienza quotidiana dei ragazzi.

Accanto al Capitano Girardo, la presenza del Luogotenente Giovanni Falsanisi, comandante della stazione dei Carabinieri di Chiaravalle, ha contribuito a rafforzare il valore istituzionale dell’incontro, restituendo agli studenti l’immagine di un’Arma non distante, ma radicata nel tessuto sociale e civile del territorio.

Il confronto non si è fermato agli aspetti normativi. Ampio spazio è stato dedicato anche alla carriera militare, argomento che ha stimolato numerose domande e curiosità da parte degli studenti, segno di un coinvolgimento reale, capace di andare oltre la dimensione didattica per aprirsi a riflessioni su scelte di vita e senso del servizio.

Nel corso della mattinata è emersa con chiarezza l’idea dei Carabinieri come presidio quotidiano di tutela dei cittadini: una presenza costante e affidabile, capace di parlare ai giovani con un linguaggio diretto e comprensibile. Un’impostazione che ha trovato riscontro anche nell’atteggiamento degli studenti, attenti, partecipi e consapevoli del valore dell’incontro.

L’iniziativa rientra in un progetto di educazione alla legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – uff. II ambito territoriale di Catanzaro, che prevede incontri analoghi in numerose scuole del territorio.

In questo contesto si è inserita anche la riflessione del Dirigente scolastico, Fabio Guarna, che ha rivolto un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’attenzione riservata all’Istituto e per la qualità dell’intervento, sottolineando il valore formativo di momenti capaci di rafforzare negli studenti il senso delle regole, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Apprezzamento è stato espresso anche per la partecipazione matura degli studenti, per l’impegno dei docenti e per il lavoro di coordinamento svolto dalla prof.ssa Giusy Primerano, referente del percorso.

Presente anche il responsabile di plesso del Liceo Scientifico di Chiaravalle, Giuseppe Sia, a testimonianza del lavoro di coordinamento e dell’attenzione costante dei licei verso percorsi educativi di valore formativo.

Una mattinata che ha lasciato un segno, non solo per i contenuti affrontati, ma per il clima di ascolto e confronto che si è creato, confermando come incontri di questo tipo rappresentino un tassello fondamentale nel percorso di crescita civile e culturale delle giovani generazioni.