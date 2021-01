Chiaravalle: attività di orientamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”

Istituito uno speciale Fondo di Solidarietà per gli studenti che si iscrivono al Ferrari

Al fine di fornire agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie una conoscenza completa della propria offerta formativa e per consentire una scelta consapevole e motivata della scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle C.le ha predisposto un Progetto di Orientamento in entrata 2020/21 #iostudioalFerrari con iniziative diversificate a motivo dell’emergenza sanitaria in atto: Incontri online di presentazione dell’identità d’Istituto da parte dei docenti e degli alunni; una settimana di Open Lab per sperimentare personalmente le modalità di conduzione delle discipline e le finalità dei diversi percorsi di studio interagendo con studenti e docenti dei vari indirizzi;

Open day in presenza destinati sia a piccoli gruppi sia a singoli nel rispetto delle norme inerenti l’emergenza sanitaria per far conoscere l’Istituto, la sua organizzazione, gli ambiti di studio caratterizzanti e la ricchezza della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare. Un’offerta formativa ampia, moderna, diversificata, in un ambiente educativo dinamico, sereno e accogliente che presenta i seguenti percorsi scolastici quinquennali per il conseguimento del diploma di Stato: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico/Tecnologico (con le articolazioni Meccanica-Meccatronica-Energia e Biotecnologie sanitarie), Istituto Professionale per l’Agricoltura.

La scuola si avvale inoltre di corsi serali ad indirizzo tecnico e professionale che valorizzano le esperienze formative degli studenti adulti e lavoratori con un piano di studi modulare, flessibile e personalizzato. Un istituto completo, attento alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio, ricco di progetti e attività finalizzate al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche. L’IIS Ferrari come E-Twinning School ha conseguito numerosi riconoscimenti di qualità a seguito dei gemellaggi con diverse scuole europee; numerose le esperienze all’estero grazie ai progetti ERASMUS +. Una scuola moderna che aderisce al Manifesto di Avanguardie Educative, dando priorità alla didattica laboratoriale: arte, musica, scrittura creativa, corsi di Robotica e pilotaggio droni.

L’attestazione di Scuola Amica Unicef testimonia il percorso intrapreso da anni dall’Istituto nel promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La scuola è attiva nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire il diritto allo studio e alla formazione di ogni alunno. le spese per il trasporto scolastico Il Fondo di Solidarietà fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Saverio Candelieri di concerto con la Presidente del Consiglio d’Istituto Antonella Romano rappresenta un’opportunità di intervento finanziario offerto agli studenti per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario a carico delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, l’acquisizione di certificazioni informatiche e linguistiche, la partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, stage, corsi di approfondimento. Viene inoltre garantito il comodato d’uso gratuito dei libri di testo e della strumentazione necessaria alla didattica a distanza e un sostegno economico volto a sostenere le spesi di trasporto per i pendolari che scelgono di studiare al Ferrari.

Finalità precipua degli incontri organizzati con il Dirigente Scolastico, il team orientamento e una rappresentanza di alunni è quella di aiutare gli studenti delle terze medie ad acquisire consapevolezza sul modo di “fare scuola” al Ferrari con la speranza che il delicato passaggio della scelta della scuola superiore di secondo grado sia vissuto dagli studenti e dalle loro famiglie con consapevolezza e corretta informazione.