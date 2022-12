Chiaravalle C.le: convegno al Ferrari su “L’istruzione degli adulti nel contesto del territorio: potenzialità e prospettive”

Il “lifelong learning” è un termine introdotto nel nostro linguaggio che sta per “apprendimento permanente”. Esso rappresenta una necessità per una società come quella attuale, soggetta a rapidi cambiamenti. L’apprendimento permanente poggia le sue radici sulla constatazione che l’acquisizione di competenze non si esaurisce in un unico momento della vita ma si realizza nel corso del tempo.

In questa direzione operano i CPIA che consentono a coloro che hanno abbandonato la scuola, agli stranieri che intendono inserirsi e più in generale agli adulti che vogliono rafforzare, aggiornare, riqualificare le proprie competenze, di progredire in campo lavorativo e sociale. E’ evidente che la presenza e l’attivazione dei cd corsi serali porta benefici non solo allo studente/adulto, ma all’intero territorio in cui essi operano.

Per riflettere sulle opportunità dei percorsi per l’istruzione degli adulti, promosso dall’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle C.le e dal CPIA – Centro Provinciale Adulti Catanzaro, si terrà un incontro a Chiaravalle C.le presso l’Aula Magna dell’IIS “E. Ferrari” alle ore 17,15 di martedì 6 dicembre 2022 sul tema: “L’istruzione degli adulti nel contesto del territorio: potenzialità e prospettive”.

Il programma prevede i saluti del Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Ferrari”, Fabio Guarna e del Sindaco di Chiaravalle C.le, Domenico Donato; seguirà l’intervento di Francesca Tedesco, primo collaboratore DS Cpia Catanzaro ed esperto IDA; concluderà Giancarlo Caroleo, Dirigente Scolastico CPIA di Catanzaro.