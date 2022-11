Chiaravalle C.le, scuola: si è spento Vittorio Bonacci, storico dirigente

Lutto nel mondo della scuola. Si è spento Vittorio Bonacci, storico dirigente. Per decenni ha diretto il circolo didattico di Chiaravalle C.le (dal 1980) concludendo il suo mandato di dirigente scolastico nel 2003.

Durante la sua direzione sono passate generazioni di studenti chiaravallesi e docenti che lo ricordano con stima e affetto. Autore di diverse pubblicazioni, alcune in materia scolastica, è sempre stato attento osservatore ed efficace attuatore delle varie riforme che nel corso del tempo si sono susseguite.

In un suo intervento a proposito della riforma Berlinguer, Bonacci commentava: “… già nel 72 il Rapporto dell’Unesco sulle strategie dell’educazione affermava che la discontinuità dell’esperienza scolastica è una delle principali cause della dispersione. La recente riforma dei cicli scolastici voluta dal Ministro Berlinguer rappresenta proprio per questo un punto di svolta nella storia della scuola del nostro Paese”.

I funerali si terranno mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 15,00 presso la Chiesa Matrice di Chiaravalle C.le.