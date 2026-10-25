Chiaravalle Centrale accende il Natale: partiti i lavori per il primo, grande Presepe Vivente

Presentata ufficialmente la I edizione dell’evento. Un progetto ambizioso che punta a trasformare Chiaravalle Centrale in un grande scenario della Natività

CHIARAVALLE CENTRALE – Non sarà semplicemente un Presepe Vivente. È questa la sensazione emersa con forza dalla conferenza di presentazione della I edizione del Presepe Vivente di Chiaravalle Centrale, svoltasi presso Palazzo Staglianò, dove è stato illustrato un progetto che, per numeri e partecipazione, si prepara a lasciare il segno.

Più di 250 tra figuranti e attori, decine di persone impegnate nell’organizzazione e una comunità chiamata a diventare protagonista: sono questi alcuni dei numeri di un evento che nasce dalla Parrocchia Santa Maria della Pietra, con il parroco Don Flavio Placida insieme al giovane Pietro Perruccio, che ha contribuito a far decollare il progetto.

Un progetto che ha già raccolto il sostegno istituzionale della Regione Calabria, con l’inserimento nel circuito regionale di promozione turistica “Calabria Straordinaria”, oltre che dal patrocinio della Provincia di Catanzaro e dal Comune di Chiaravalle Centrale.

L’appuntamento è fissato per il 26 e 27 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 20:30. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni e gli accrediti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 del 15 novembre 2026. Tutte le modalità di accesso e le indicazioni necessarie per effettuare la prenotazione saranno comunicate attraverso i canali social ufficiali dell’evento, che rappresenteranno il riferimento per gli aggiornamenti e le informazioni rivolte al pubblico.

Il dato che più colpisce è quello dei partecipanti. Oltre ai figuranti e attori che saranno chiamati a dare vita alla rappresentazione, in un coinvolgimento che va ben oltre la semplice partecipazione alla scena, dietro il Presepe ci sarà un imponente macchina organizzativa fatta di volontari, associazioni, collaboratori e addetti alla logistica, chiamati a lavorare per costruire un evento capace di coinvolgere pubblico e territorio. Non soltanto attori, dunque, ma una vera e propria comunità in movimento.

Ed è probabilmente proprio questo l’elemento più significativo della prima edizione: il Presepe Vivente nasce come un progetto collettivo, nel quale fede, tradizione e partecipazione popolare si incontrano. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare al centro il significato autentico del Natale, trasformando la rappresentazione della Natività in un momento capace di unire generazioni, famiglie, volontari e cittadini. La presenza di centinaia di figuranti racconta già una storia: quella di una comunità che ha scelto di mettersi in gioco.

Ora, dopo la presentazione ufficiale, l’attesa cresce.

Perché se i numeri annunciati saranno confermati sul campo, Chiaravalle Centrale non si prepara semplicemente ad allestire un Presepe Vivente: si prepara a mettere in scena un grande racconto collettivo della Natività. Un grande evento di promozione del territorio delle preserre destinato a far parlare di sé.

Il conto alla rovescia è iniziato. Chiaravalle è pronta a vivere il suo primo, grande Presepe Vivente.”